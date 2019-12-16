Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi eserlere hak ettiği değeri veriyoruz"

16.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:11

Kocasinan Belediyesi tarafından Himmetdede Mahallesi'nde yaptığı 8 asırlık tarihi caminin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle tarihi eserlere hak ettiği değeri verdiklerini söyledi.



Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaklaşık 1200'lü yıllara ait olan Himmetdede Cami'sini restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ve tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışma, son aşamaya geldi. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA