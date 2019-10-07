Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'ın Değerlerini Geleceğe Aktarıyoruz"

07.10.2019 12:20

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Emmiler Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 3.Bağ Bozumu ve Pekmez Şenliği'ne katıldı. Vatandaşlarla birlikte pekmez kaynatan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yöresel ürünlerini tanıtmak, kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret ettiklerini söyledi.



Bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve mahallelerin kültürlerini korumaya gayret ettiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Emmiler'e her geldiğimizde hemşehrilerimin güler yüzleriyle karşılaşıyoruz. Rabbim, bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. İnşallah bu güzellikleri daha yaygın hale getirerek devam ettireceğiz. Bağ bozumu ve pekmez kaynatma gibi güzellikler günümüzde unutulmaya başladı. Bundan dolayı 3 yıl önce pekmez kaynatmaya geldiğimiz etkinliği, geleneksel hale getirdik. İstiyoruz ki; nesiller boyu bize ulaşan yöresel tatlarımız devam ettirilsin ve üretilen yöresel ürünler hem şehrimizde hem de ülkemizde daha çok bilinsin ve daha çok tanınsın. Bu kültürümüzü bizden sonraki kuşaklara aktarabilmek için düzenlediğimiz etkinliğimizde en önemlisi de birlik ve beraberliktir. Düzenlenen bu etkinliklerle birlik ve beraberlik içerisinde dostluklarımızı pekiştirerek, ortak değerlerimizi artırarak, bir ve beraber olduğumuz zaman ne kadar daha güçlü olabileceğimizi göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.



Emmiler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevki Dursun ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Mahalle Muhtarı Bekir Karaca da kültürel mirasın yaşatılmasında katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından pekmez kaynatan hanımlardan bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, kendini davet eden vatandaşların evlerine misafir oldu. Dalında hasat edilmeyi bekleyen üzümleri yakından inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, ev sahipleriyle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar'a ziyareti sırasında belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA