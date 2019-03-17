Başkan Çolakbayrakdar'dan Rekor Ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet sunmak için hafta sonunu hafta içine katarak çalışan Başkan Çolakbayrakdar, bir günde 12 mahalleyi ziyaret etti. Misafir olduğu her yerde mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretin ilkini Yuvalı Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Bayramhacı Mahallesi'ne geçen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinleriyle görüştü. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı Mahallesi'ni yapacakları üstyapı hizmetleriyle daha güzel bir görüntüye kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Jeotermal suyun bulunduğu bölge olan Bayramhacı'da akademisyenlerden turizmcilere kadar değişik gruplarla çalışmalar yapıyoruz. Aslına uygun bir şekilde yatırımlar yaparak bu bölgeyi daha cazip hale getireceğiz. İlçemize, turizm alanında şehrimize katkı sağlayacak mükemmel bir bölge kazandıracağız." dedi.

Ardından Kaş Mahallesini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Başkan Çolakbayrakdar, Mahallenin ihtiyacı doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Mahallenin 'Dostluk Bakkalı'nını da ziyaret edip, esnafa hayırlı kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, hayvancılıkla uğraşan bir çobana da selam verip, sohbet etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Himmetdede ve Düver Mahallelerine giderek, burada da vatandaşların taleplerini dinledi. Sonrasında Elmalı Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini söyledi. Kalkancık ve Karakimse sakinlerinin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, onların sorularını cevaplayıp, taleplerini dinledi. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelerin hayata geçirdiklerine ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta mahalle sakinleriyle bir araya gelerek mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerini vurguladı. Bölge sakinleri de Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kırsal mahalleleri ziyaretinin ardından Yavuzlar ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin daha güzel yaşayabilmesi için kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın rızasını alarak, kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Burası kentsel dönüşüm anlamında Kayseri'nin olmazsa olmaz bölgelerinden bir tanesidir. Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi'nin giriş kapısı olan Yunus Emre Mahallesi'nde başlattığımız dönüşümü diğer mahallelerde de devam ettireceğiz. Buranın ihtiyacı olan pazar yeri, okul gibi sosyal donatıları dönüşümle yapacağız. Kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Kocasinan'a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız." diye konuştu.

Günün son ziyareti ise Barbaros Mahallesi'ne oldu. Burada Turgutreis ve Barbaros Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, "Göreve geldiğim andan itibaren 400 bin nüfuslu ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin belediyemizden taleplerini öğrenmek için gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu demeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ürettik. Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için çalışıyoruz. Yeni dönemde daha bir çok proje ve yeniliklerle Kocasinan'ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Biz Gelecek Kocasinan'da diyoruz ve vatandaşlarımıza daha güzel bir Kocasinan hazırlamak için koşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA