Başkan Çöl: "Sandıklı için gece gündüz çalışıyoruz"
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Başkan Çöl: "Sandıklı için gece gündüz çalışıyoruz"

Başkan Çöl: 'Sandıklı için gece gündüz çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret ederek kendisine çalışmalarında başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Çöl, Özmen'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçe hakkında kendisiyle fikir alış verişinde bulundu. Başkan Çöl, Sandıklı için gece gündüz çalıştıklarını ve başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Özmen burada yaptığı açıklamada, Başkan Çöl'e misafirperverliği için teşekkür ederek, Sandıklı ilçesi için yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirdi. Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı ilçesinin genç ve çalışkan Başkan Çöl'ün misafiri olmaktan dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren Özmen, kendisine başarılarının devamını temenni etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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