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Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı.

Başkan Çöl, İbrahim Akbulut tarafından Ece Mahallesi Mimar Sinan Caddesine üzerinde açılan alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Çöl, Akbulut'un atıldığı ticarette başarılar dileyerek, hayırlı kazançlar sağlamasını temenni etti. Açılış Başkan Çöl ve iş yeri sahibinin açılış kurdelesini kesmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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