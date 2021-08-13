Başkan Çöl'den miniklerin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek sözü
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Başkan Çöl'den miniklerin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek sözü

Başkan Çöl'den miniklerin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki bir okul tarafından yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarının ardından başlattığı ağaçlandırma çalışmasına destek vereceklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki bir okul tarafından yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarının ardından başlattığı ağaçlandırma çalışmasına destek vereceklerini ifade etti.

Başkan Çöl, Atatürk İlkokulu Müdürü Edeviye Çoban'ı ziyaret etti. Okulda yapılan telafi eğitimi sınıfını da ziyaret eden Başkan Çöl, burada minik öğrencilere dondurma ikramında bulunarak iyi dersler dileklerini iletti. Başkan Çöl'e, Atatürk İlkokulu ziyaretinde minikler kendisi için yaptıkları resimleri hediye ettiler. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Çöl, "Telafi eğitimleri dolayısıyla kendilerine ufak hediyeler verdik. Ayrıca son zamanlarda ülkemizde meydana gelen ve bizlere üzüntü veren orman yangınlarına farkındalık oluşturması açısından okulumuz tarafından başlatılan 'Bende Ağacımla Büyüyorum' kampanyasına bizlerde destek olacağız. Ben geleceğimizin emanet edeceğimiz çocuklarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl'den miniklerin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek sözü
Başkan Çöl'den miniklerin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek sözü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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