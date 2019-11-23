Başkan Çınar'dan öğretmenler günü kutlaması

23.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:40

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Mehmet çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişi öğretmenlerimizdir. Her devirde yaşadıkları toplumun akil insanı, yol göstericisi, milli ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumunda olan öğretmenlerimiz fedakarca çalışan, bizlerin, vatanının ve milletinin selameti için çaba sarf eden eğitim neferleridir. Şüphesiz ki ülkemiz; sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir" ifadelerini kullandı.



Öğretmenlerin gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimsel düşünceyi anlatan, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi insanı ayrıcalıklı kılan öz değerlere ulaşılmasını sağladığını belirten Çınar, "Bu duygu ve düşüncelerle; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederken, terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine de yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA