Başkan Çiğdem'den Müftü Gündüz'e ziyaret
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Başkan Çiğdem'den Müftü Gündüz'e ziyaret

15.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:30
Başkan Çiğdem'den Müftü Gündüz'e ziyaret

Konya'nın Hüyük İlçesi Müftülüğüne atanan Seyit Ali Gündüz yeni görevine başladı.

Konya'nın Hüyük İlçesi Müftülüğüne atanan Seyit Ali Gündüz yeni görevine başladı.

İlçede mesaisine başlayan Müftü Gündüz makamında "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de Müftü Gündüz'ü ziyaret etti. Müftü Gündüz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çiğdem ise Müftü Gündüz'e yeni görevinin ilçeye hayırlı hizmetlere vesile olması dileğinde bulundu.

Hüyük İlçesi Müftülüğü görevine atanan Gündüz'ün bir önceki görev yerinin ise Sivas'ın Altınyayla İlçesi Müftülüğü olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:33:35. #1.15#
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