Başkan Ceyhun: "Hisarcık'taki tarihi hamam restore edilecek"

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesi Esire Termal Bölgesinde bulunan geçmişi Romalılara dayanan tarihi hamamın restore edilerek turizme kazandırılacağını söyledi.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile birlikte Esire Termal Bölgesinde bulunan ve Kont Drakula'ın cüzzam hastalığından şifa bulduğu rivayet edilen Romalılar döneminden kalma şifalı suya sahip tarihi hamamda incelemelerde bulundu.

Başkan Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada, geçmişi Romalılara dayanan tarihi hamamın kısa zamanda Restore edilmesi ve turizme kazandırılması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı