Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu - Haberler
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Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren şoför esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren şoför esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren şoför esnafı ile kahvaltıda bir araya gelerek, belediye çalışmalarını, şehre kazandırılan hizmetler ve yapım çalışmaları devam eden projeleri yerinde gezdirdi. Gerçekleşen kahvaltı programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, belediye başkan yardımcıları, dolmuş, taksi ve otobüs esnafları katıldı. Toplumun her kesimine ulaşan şoför esnafına detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan ve devam eden projeler başta olmak üzere belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni dönemde Pursaklar'ın ulaşımı açısından bir devrim yaşandığını belirten Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, "Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğindeki 'Esnaf Buluşmaları' programına katılım sağladık. Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin proje ve hizmetleri ile ilgili sunum yaptığı toplantıda bizler de ulaşım sektörümüzü ilgilendiren konular üzerine açıklamalarda bulunduk. Belediye başkanımıza ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Sistemli bir şekilde ilçede değişim ve dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çetin, "İlçemizde faaliyet gösteren dolmuş, taksi ve otobüs esnaflarımız ile bir araya gelerek belediyemiz çalışmaları hakkında sunum yaptık. Yaptığımız her proje ilçenin yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre, temizlik ve ulaşım alanlarında önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursakları gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Pursaklar için son derece faydalı olduğuna inandığımız bilgi alışverişi nitelikli davetimize icap eden Mehmet Yiğiner ve Kurtuluş Kara başkanlarımıza ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu

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Haber: Başkan Çetin ilçedeki şoför esnafı ile buluştu - Haberler
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