Başkan Çetin Bozkurt'tan Muharrem ayı mesajı
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Başkan Çetin Bozkurt'tan Muharrem ayı mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Hicri Takvime göre Muharrem ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Çetin Bozkurt'tan Muharrem ayı mesajı
21.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:51

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Hicri Takvime göre Muharrem ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İslam dininin en kıymetli 4 ayından birisi olan Muharrem ayının aynı zamanda hicri yılın başlangıcı olduğunu da kaydeden Başkan Çetin Bozkurt, "Paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününün ilahi bereket ve feyzini taşıyan Muharrem ayı, aynı zamanda zulme boyun eğmeyen, adalet ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve 72 ashabının Kerbela'da şehit edilişinin hüznünü de barındırmaktadır" dedi.

Mesajında Kerbela şehitlerini de rahmetle andığını ifade eden Başkan Bozkurt, "Bu vesileyle Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. Muharrem ayının sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu, acıların yaşanmadığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekiştiği, barış, huzur ve mutluluk dolu bir dünya dileklerimle; yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyor halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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