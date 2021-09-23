Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine mahalle muhtarları ile geniş bir toplantı gerçekleştirdi. Muhtarların tek tek söz aldığı toplantıda talepler alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün katılımıyla, Çine mahalle muhtarları ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca; CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, İyi Parti Çine İlçe Başkanı Erkan Bozkurt ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'de katıldı.

Başkan Çerçioğlu toplantının başlangıç konuşmasında Büyükşehir'in Çine'ye yaptığı hizmetleri tek tek sıralayarak; altyapı, yollar, sosyal destekler ve diğer hizmetlerin genel bilgilerini muhtarlar ile paylaştı. Büyükşehir Belediye bürokratlarının hazır bulunduğu toplantıda, muhtarlardan mahalleleri hakkındaki talep, görüş ve öneriler alındı ve gelen talepler hakkında muhtarlar ve azalarına anında bilgilendirme yapıldı.

Hayat pahalılığından dolayı vatandaşların ve esnafların zor durumda olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Bülent Tezcan, "Vatandaş pazarda alışveriş edemiyor, çünkü pahalı. Üretici tezgah açmış ama üreticide şikayetçi, kazanamıyor. Neden diye soruyoruz. Geçen sene aldığım gübreye şimdi 2-3 katı para ödüyorum diyor. İlaç, elektrik ve sulama pahalı, ben ne yapacağım diyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ise yol, köprü, altyapı yapar başkada bir şey yapmam demedi. Çine'nin köylerinde ziraat yapanlara destek verdi. Gübre, tohum, süt toplama tankları desteği verdi" şeklinde konuştu.

Çine'ye yapılması için düşünülen cezaevi projesini eleştiren CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, "Çine'ye 4 bin 500 kişilik her suçtan mahkum olan kişilerin kalacağı, 296 milyon lira ihale ile açılmış bir cezaevi planlıyorlar. Biz dedik ki yaşam alanı cezaevi olmaz, güvenlik sorunu olur. 296 milyonluk bütçeyi Aydın'a yatırım olarak, fabrika olarak getirelim dedik. İş olsun, AŞ olsun dedik kabul etmediler. Aydın'a gelen devlet yatırımında 81 il içerisinde 77.yiz. Çine'ye cezaevi kazandırıyoruz diyorlar. Çine'ye cezaevi kazandırıyoruz gibi kötü bir laf yok" dedi.

Çineli muhtarlarda cezaevi yerine, Çineli gençler için yeni iş imkanı sağlayan yatırımların yapılması gerektiği belirtti.

"10 milyon liralık yeni bir yatırım ile Halk Ege Et'in Çine'deki tesisinin kapasitesini arttıracağız"

Toplantının verimli geçtiğini ve Çinelilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Çine'mize yatırımlarımızı eksiksiz olarak getiriyoruz. İlçe belediyemiz ile birlikte bizim sorumluluğumuzdaki; altyapı, üstyapı ve sosyal destekler noktasındaki tüm ihtiyaçlara yatırım ile cevap veriyoruz. Muhtarlarımızdan aldığımız geri dönüşlere bakacak olursak, hizmetlerimden memnunlar. Daha fazlası için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çine'nin geleceğe dönük, sürdürülebilir, istihdam oluşturacak, sosyolojik yapısını uygun projelere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunu da biz yapacağız. 10 milyon liralık yeni bir yatırım ile Halk Ege Et'in Çine'deki tesisinin kapasitesini arttıracağız." dedi. - AYDIN