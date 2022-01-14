Başkan Çerçioğlu, Altı Nokta Körler Derneği'ni ağırladı - Haberler
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Başkan Çerçioğlu, Altı Nokta Körler Derneği'ni ağırladı

Başkan Çerçioğlu, Altı Nokta Körler Derneği'ni ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

AYDIN (İHA) - Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette; Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dağıtımı yapılan 400 beyaz baston için teşekkürlerini ifade eden Bayram Özen, destekleri ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na plaket takdim etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için dernek yönetimine teşekkür ederek, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, Altı Nokta Körler Derneği'ni ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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