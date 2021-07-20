Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
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Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bayram namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bayram namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram sabahını vatandaşlarla birlikte geçirdi. Yunus Emre Meydan Camisi'nde bayram namazını kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi ile Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve birim müdürleri eşlik etti. Vatandaşlarının bayramlarını tebrik eden Başkan Çerçi, tüm İslam aleminin bayramını da kutladı. Başkan Çerçi, "Bir kez daha Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı müstesna günlerdir. Kurban ibadeti de insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadet. Tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramında da belediye olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." dedi. - MANİSA

Başkan Çerçi vatandaşlarla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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