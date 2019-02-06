Başkan Çerçi Sanayi Esnafıyla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafı dinleyen Başkan Çerçi, yeni sanayi sitesi için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda buluştu. Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek, Marangozlar Esnaf Odası Zeki Apak, Manisa Motorlu Araç Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Ülke, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, oda temsilcileri ve esnafların katıldığı programda Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe teşkilatı üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti.

Küçük sanayi sitesinin sıkıntılarını en aza indirmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni sanayi sitesi için uzun süredir çalıştıklarını belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Esnafımız ekonominin can damarı. Sanayi sitemiz bizler için çok önemli, burada birçok iş yeri var. Yaşanan sorunları da biliyoruz. Burası üretim için yetersiz hale geldi. Geçen yıl başlattığımız Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projemiz var. Bunun içerisine esnaf ve odaları da katmıştık. 5 yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı öngörüyoruz. Özellikle burada hizmet sektörü ağırlıklı görev yapan oda temsilcilerimiz de var. Bizim baştan beri hedefimiz, üretim yapan kabına sığmayan esnaf kardeşlerimizin daha büyük işletmeler haline gelmesini sağlamaktır" dedi.

Programda söz alan oda ve dernek başkanları esnafın sıkıntılarına duyarsız kalmayan Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Çerçi, site esnafını ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA