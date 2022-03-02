Başkan Çerçi ev ziyaretlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

İlçede önemli projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarıyla da sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Gönül Belediyeciliği ile sıkıntı yaşayan tüm vatandaşların bir nebze de olsa yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Çerçi, sık sık bu tür ziyaretler yaptıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vizyon projelerimiz ve yatırımlarımızla Yunusemre'yi geleceğe taşımak bizim görevimiz. Ama asıl görevimiz büyük Yunusemre ailesinin mutluluğu, huzuru ve memnuniyeti. Yunus'un dediği gibi 'Dostun evi gönüllerdir' Bizler de gönüller yapıyor, gönüllere dokunuyoruz. Büyük ailemizin kıymetli fertleri ile buluşmaya, kucaklaşmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA