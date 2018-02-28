Başkan Çelikcan: "İnsana Dokunan Projeler Yürütüyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızın yerelde ilk devlet kapısıdır. Onların istekleri ve talepleri bizim için önemlidir" dedi.

Başkan Çelikcan, Selahattin Eyyubi Mahallesi Çok Amaçlı Mahalle Evi'nde bölge mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkan adaylığı döneminde Yüreğir halkına verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini belirten Başkan Çelikcan, "Görev yaptığım süre içerisinde söz verdiğim bütün projelerimi tek tek hayata geçirdim. Yüreğirli vatandaşların faydalanacağı onlarca kalıcı eser kazandırdık. Yüreğir'in kalkınması ve gelişmesi için merkezi hükümetimizin de desteği ile kamu kurumları ve şirketlerle görüşerek birçok önemli yatırımın ilçemize yapılmasını sağladık. Yüreğir Adana'nın en hızlı ve düzenli gelişen ilçesi oldu. Adana'da ilk yerinde kentsel dönüşümü biz başardık. Atakent Mahallesi'nde 644 adet sosyal konut inşaatımız hızla devam ediyor. Uyguladığımız sosyal ve kültürel projelerle Yüreğir sosyal belediyecilik ile tanıştı. Birçok kurum ve kuruluş projelerimizi ödüle layık gördüler. İnsana dokunan projeler yürütüyoruz" diye konuştu.

"Yol sorununu çözdük"

Yüreğir'e 20 yılda yapılandan daha fazla yol yaptıklarını ve yeni yol açtıklarını belirten Mahmut Çelikcan, "Göreve geldiğimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla görüşmelerimizde öncelikli ihtiyaçlarının yol olduğunu söylediler. Biz de bu yöne çalışmalarımızı yaparak Yüreğir'in bütün mahallelerinde karayolları standardında yol yaptık. Ben göreve gelmeden önce Yüreğir'in alanı 9 bin hektar iken göreve geldiğim gün sorumluluk alanımız 100 bin hektara çıktı. Gelirlerimiz ise kısıtlı olmasına rağmen Yüreğir'de girilmedik mahalle ve sokak bırakmadık. Çalışmalarımızı belli bir program çerçevesinde devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarları yaptıkları açıklamada sorunların zamanında çözülmesi ve özellikle yol sorunun halledilmesi nedeniyle rahat ettiklerini belirttiler. Yapılan hizmetlerin vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırdığını belirterek Başkan Çelikcan'a teşekkür ettiler. - ADANA