Başkan Canpolat'tan esnaf ve vatandaş gezisi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Her fırsatta halkla iç içe olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Kadri Erdoğan Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret eden Başkan Canpolat, çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Gelen taleplerin hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili müdürlüklere talimat veren ve esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Mehmet Canpolat, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri dinlemeye devam edeceğini kaydeden Başkan Canpolat, görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

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