Başkan Çalkın, "Haddinizi bilin, darbeler dönemi bitmiştir"
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Başkan Çalkın, "Haddinizi bilin, darbeler dönemi bitmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Çalkın, 'Haddinizi bilin, darbeler dönemi bitmiştir'

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, eski Deniz Kuvvetleri komutanlarının da aralarında bulunduğu 104 emekli amiralin ortak 'Montrö' bildirisine tepki gösterdi.

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AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, eski Deniz Kuvvetleri komutanlarının da aralarında bulunduğu 104 emekli amiralin ortak 'Montrö' bildirisine tepki gösterdi.

Başkan Çalkın, yayımladığı yazılı açıklamada, "Milletimizin iradesine parmak sallamak ve bildiri ile demokrasiyi hizaya çekmek artık hayal bile edilemez. Bu hayale kapılanlar hukuk karşısında elbette hesap verecekler. Haddinizi bilin, darbeler dönemi bitmiştir" dedi.

15 Temmuz'dan önce 'darbe' içerikli muhtıra verenlerinde akıbeti ortada olduğuna dikkat çeken Çalkın, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin verdiği rütbe ve itibar ile Devletimizin imkan ve olanaklarından faydalanıp, bizatihi milletimizin cebinden çıkan vergiler ile maaşlarını alıp, nankörlük eden be ihanet çukurunda yaşayanlar şunu iyi bilmelidir ki; Zafer milletin Hakkıdır. Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiç bir vesayete, baskı ve şantaja boyun eğmemiştir. Cumhurbaşkanımız, Başkomutan olarak milletimizin yanındadır, demokrasinin yanındadır. Hiç bir güç ve dış provakatif unsurlar tüm teşkilatımız ile birlikte; bizi yolumuzdan, vatan ve bayrak sevdasından alıkoyamaz.

Biz buradayız. Sonu ölümde olsa demokrasiye el uzatamayacaksınız. Hodri meydan Türkiye geçilmez." - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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