Başkan Çalkaya, engelli çocukları unutmadı
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Başkan Çalkaya, engelli çocukları unutmadı

27.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:55
Başkan Çalkaya, engelli çocukları unutmadı

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar için her yıl düzenlenen engelsiz parti, korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl yapılamadı.

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar için her yıl düzenlenen engelsiz parti, korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl yapılamadı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çankaya da, hediyeler alarak ekibi ile birlikte engelli çocukları tek tek ziyaret etti.

Balçova'nın geleneği haline gelen Engelsiz Yeni Yıl Partisi, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle yapılamadı. Salgın ve kısıtlamalar nedeniyle hayatları daha çok zorlanan engelli çocukları sevindirmek isteyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, ilçede yaşayan 130 çocuk ve genç için hediyeler aldırdı. Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası görevlileri ile birlikte kapı kapı gezen Başkan Çalkaya, çocuklara hediyelerini vererek sağlıklı ve güzel bir yıl diledi.

Engellilerin salgın döneminde çok zorlandığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Engelli çocuğu olan aileler bu zorluğu daha fazla hissediyor. Her yıl yaptığımız engelsiz partiyi çocuklarımızın heyecanla beklediğini biliyorum; ama ne yazık ki bu sene partimizi yapamadık. Biz de onları bir nebze olsun sevindirmek için kendilerine hediyelerimizi ulaştırdık. Umarım 2021'de sağlıklı ve güzel günlere bir an önce kavuşuruz" dedi. - İZMİR

Başkan Çalkaya, engelli çocukları unutmadı
Başkan Çalkaya, engelli çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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