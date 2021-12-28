Başkan Çalkaya'dan barınak denetimi

BALÇOVA, İZMİR (İHA) - Son dönemde ardı ardına yaşanan köpek saldırıları gündemdeki yerini korurken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Veteriner İşleri Müdürlüğünde ve hayvan bakımevinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep'te sahipli bir Pitbull köpeğinin Asiye isimli kız çocuğunu ağır yaralamasının ardından, tehlikeli hayvanlara yönelik önlemler artmaya başladı. Yaşanan tartışmalar üzerine çevreye zararı olmayan hayvanların toplatılmayacağını, sahipsiz hayvanların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri ve hasta olanların tedavilerini yaptırmaya devam edeceklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Veteriner İşleri Müdürlüğünde denetimlerde bulundu.

Hayvan bakımevini ve ameliyat ünitelerini inceleyen Başkan Fatma Çalkaya, merkeze son alınan cihazları inceleyerek, günlük kısırlaştırma ve tedavi sayılarıyla ilgili bilgi aldı. Yoğun Bakım Ünitelerini ve Damar Mühürleme Cihazının uygulanmasını da gören Başkan Çalkaya, "İzmir'de bu kadar gelişmiş teknolojiye sahip yoğun bakım kabinleri alan ilk belediyeyiz aynı zamanda Ligasüre Cihazını da (Damar Mühürleme) Türkiye'de kullanan ilk belediyeyiz. Şu anda geçici barınağımız da 30 köpek ve 150 kedi misafir edebiliyoruz. Kim ne derse desin, biz yasaların bize verdiği yetkilerle sokaktaki saldırgan olmayan canları korumaya ve kollamaya ayrıca tedavi etmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR