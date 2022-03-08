Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Hisarcık sanayi sitesi esnaflarımızı, Esnaf Odası Başkanımız Ali Tosun ile birlikte ziyaret ettik. Alın teriyle, emeğiyle çalışan çok kıymetli esnaf kardeşlerimizi dinledik. İlçemiz sanayisinin gelişmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için istişarelerde bulunduk. Her zaman yanlarında olduğumuz değerli esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA