Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği
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Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği

Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dumlupınar ilçesi Kaymakamlığına atanan Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ onuruna Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yemek verdi.

Dumlupınar ilçesi Kaymakamlığına atanan Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ onuruna Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yemek verdi.

Esire Termal Turizm Merkezi restoranında düzenlenen yemeğe, Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclis Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Kaymakamımıza ilçemizde iki yıl süresince yapmış oldukları hizmetlerden dolayı ilçem adına teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Bizler hakkımızı helal ettik, yolu ve bahtı açık olsun" diye konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, " Biz Kaymakamımızda bir duruşu, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı gördük. Hisarcık'a yapmış oldukları hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" dedi.

Yemek sonunda Kaymakam Buğra Karadağ'a, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Şen ve Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan tarafından plaket verildi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği
Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği
Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği
Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği
Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği
Başkan Çalışkan'dan Kaymakam Karadağ'a veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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