Başkan Çalışkan'dan Hasanlar köyüne "Geçmiş olsun" ziyareti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, şiddetli yağış sonucu bazı evleri su basan ve ekili alanlarda büyük hasar oluşan Hasanlar köyüne "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, şiddetli yağış sonucu bazı evleri su basan ve ekili alanlarda büyük hasar oluşan Hasanlar köyüne "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Üyeleri Ayşe Uludoğan, Havva Özaydın ve Adil Eroğlu ile birlikte Hasanlar köyünü ziyaret ederek sel felaketine maruz kalan köylülere "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, felaketin ilk dakikalarından itibaren belediye olarak tüm ekipleriyle Hasanlar ve Güldüren köyü halkının yanında olduklarını söyledi.

Başkan Çalışkan," Hisarcık Belediyesi olarak köylerimizin hangi noktasında neye ihtiyaç varsa imkanlarımız dahilinde yardım etmeye gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızla iyi günde de, kötü günde de hep bir arada olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu zorlu günleri de birlikte atlatacağız inşallah. Hasanlar ve Güldüren köyü halkına büyük geçmiş olsun. Rabbim bizleri afetlerden korusun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı