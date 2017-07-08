Başkan Çalım, Yeni Sezonu Değerlendirdi

Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyecek tarafın kendilerinin olacağını söyledi.



TFF 3. Lig'de mücadele eden ve yeni sezona 2. Lig hedefiyle hazırlanan transferin hızlı takımı Van Büyükşehir Belediyespor'un Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ligin başlamasına uzunca bir süre olmasına rağmen transferde önemli derecede yol kat ettiklerini belirten Çalım, futbola gönül veren her kesin kendilerine destek vermesini istedi. Çalım, "Transferde ilk yaptığımız iş, futbolun içinden gelen yılların deneyimi Erdoğan Yılmaz ve ekibiyle anlaşma oldu. Erdoğan Yılmaz'a imza attırdıktan sonra iç ve dış transfere ağırlık verdik. Bunun yanı sıra tesisimizin fiziki yapısıyla uğraştık. Tesisin fiziki yapısı önem arz ediyor. Çünkü size gelecek futbolcunun o takımın tesisleşmesine, altyapısına bakıyor. Tesisleşme ile ilgili adımlardan sonra transfer komitesini oluşturduk. Bir ay boyunca her gece çok ciddi çalışmalar yaptık. Raporlar tuttuk. Birde Erdoğan Yılmaz'ın liglere çok hakim olması bizim içinde şanstı. İlk imzayı Diyarbekirspor'an Fahrettin Bıyıklı'ya imza attırdık. Ardından Tahir Kurtuluş, Gürol Karataş, Onur Bilgin, Ömer Çetinbaş, Emre Toktan, Serdar Yazıcı, Zekeriya Çakırca, Haydar Deniz, Ali Kuleli, Mutlu İlengöz, M. Fuat Gölbaşı ve Ömer Çetinbaş'ı transfer ettik. Halen transferlerimiz devam ediyor. En son iki transferimizde bize yardımcı olan Boluspor ve Etimesgut Belediyespor başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi.



Kamp hazırlıklarının başladığını ifade eden Çalım, sözlerine şöyle devam etti:



"Kampın ilk etabı Erzurum'da olacak. A takım ve alt yapı seçmelerimizde gerçekleşti. Biz inşallah ipi göğüsleyen takım oluruz. Yeni sezona iyi çalışıyoruz. Sayın valimizin de spor anlamında kulübümüze katkı sunacağını biliyoruz. Zatıali, Van için bir şanstır. Diğer yandan bu işte çok emeği olan genel sekreterimize ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Taraftarlardan da yeni sezonda bizi desteklemelerini ayrıca istiyoruz. Ne olur herkes elinden gelen desteği versin. Bu bağlamda SMS kampanyamız sürüyor. Kulübe destek vermek isteyenler tüm telefon operatörlerinden vanspor yazıp 1349'a gönderip 5 lira destekte bulunabilirler." - VAN