Başkan Çalık: "Beylikdüzü tüm dünyada sembol oldu"
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Başkan Çalık: "Beylikdüzü tüm dünyada sembol oldu"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sevgi TV'nin 'Sevgi Dili' programına konuk oldu.

Başkan Çalık:
15.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:31

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sevgi TV'nin 'Sevgi Dili' programına konuk oldu. Zöhre Doğan'ın hazırladığı ve online bağlantıyla gerçekleşen canlı yayında Başkan Mehmet Murat Çalık, pandemi sürecine ilişkin Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği tüm çalışmaları aktardı. Başkan Çalık aynı zamanda Kavaklı'da sona gelinen Cemevi ve Kültür Merkezi projesinin detaylarını izleyenlerle paylaşırken kardeş belediye olan Hacıbektaş'ta yapımı üstlenilen çocuk parkına ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sevgi TV'nin 'Sevgi Dili' programına katıldı. Hızır Avusturya Genel Başkanı Zöhre Doğan'ın hazırladığı programda Başkan Mehmet Murat Çalık, korona virüs salgını karşısında yapılan çalışmaların yanı sıra önemli projeler hakkında bilgiler paylaştı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un da katıldığı yayında Hacıbektaş Belediyesi ve Hızır Avusturya Yardım kuruluşu ile birlikte kardeş belediye Hacıbektaş'ta yapımına Şubat 2020'de başlanan Serçeşme Parkı ve Sosyal Tesisleri'nin son durumu değerlendirildi. Başkan Altıok, parkın içerisinde yer alan çocuk parkının yapımını üstlenen Beylikdüzü Belediyesi ve Başkan Mehmet Murat Çalık'a verdikleri tüm desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Beylikdüzü'nün tüm dünyada bir sembol olduğunu belirten Başkan Çalık ise, "Beylikdüzü sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir sembol oldu. Beylikdüzü değişimin başladığı yer ve Beylikdüzü'ne yakışır işler yapmaya devam edeceğiz. Bu topraklara mahcup olmayacağız. Mücadele etmeye devam edecek ve kentlerde mutluluğu planlayacağız" mesajı verdi.

"Beylikdüzü'nde tazelenme hareketi başlattık"

Pandemi sürecine ilişkin detaylı bilgi veren Başkan Mehmet Murat Çalık, zor bir dönem olduğunu belirterek Beylikdüzü Belediyesi olarak siyaset ötesi davranmaya gayret ettiklerinin altını çizdi. İlk günden bu yana üst seviyede önlem ve tedbirin alındığını belirten Başkan Çalık normalleşme sürecini, "Beylikdüzü'nde hep inovatif işler yapmaya gayret gösterdik. Süreç boyunca tüm çalışma arkadaşlarımla da sahadaydık. Çok hızlı normalleşiyoruz. Yeni bir normale hazır olmamız lazım. Covid öncesine hemen dönmek çok doğru bir yaklaşım değil. Sosyal mesafeye ve hijyene maksimum düzeyde dikkat etmeye devam etmemiz lazım. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de en üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Covid-19 sonrası kentin her noktasında tazelenme ve canlanma hareketi başlattık. Şimdiye kadar kentimizde birçok önlem aldık. Virüsün kentimizi minimum düzeyde etkilemesi için maksimum düzeyde tedbir alarak atlatmak için çaba gösteriyoruz" şeklinde değerlendirdi.

"Cemevi ve Kültür Merkezi çok özel bir proje oldu"

Yaşam Vadisi'ne ilişkin de bilgilendirmeler yapan Başkan Çalık, "Yaşam Vadisi'nin şu an yeni etaplarının çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Tüm etapları tamamlandığında Beylikdüzü denizle buluşacak. Beylikdüzü'nün yaklaşık 13 km'lik bir sahil bandı var. Marinasıyla ve plaj alanlarıyla gerçekten çok güzel bir sahile sahibiz. Yaşam Vadisi tüm İstanbul'a nefes oldu" dedi. Yapımında sona gelinen Kavaklı Cemevi ve Kültür Merkezi'nin detaylarını da paylaşan Çalık, "Cemevi ve Kültür Merkezi projemiz için 2015 yılında bir yarışma düzenledik. 82 ekip katıldı ve jüri değerlendirilmesiyle 11 ekip ödüle layık görüldü. Birinci olan ekiple uygulama projelerini çalıştık. Mimarisiyle çok özel bir proje oldu. Mimari açıdan da kente müthiş değer katacağını düşünüyoruz. Mimari karakteri, felsefesi ve dinginliği olan çok güzel bir alan oldu. Konferans salonu, kütüphanesi ve derslikleriyle 7/24 yaşayan bir alana dönüşecek. Cemevini bekleyen canların gerçekten beklediğine değecek" ifadelerini kullandı.

"Kadınların hayatlarına dokunacak alanlar oluşturacağız"

Üreten toplumun öneminin de pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını belirten Çalık, örnek teşkil eden Yaşam Bahçesi projesinden ise; "Üreten belediye olmak zorundayız. Virüs bize ne kadar kırılgan olduğumuzu ve belediyeler olarak üretmemiz gerektiğini gösterdi. Biz de topraklarımız boş kalsın istemedik. Yaşam Vadisi'ne teğet 20 dönümlük alanda Yaşam Bahçesi'ni hayata geçirdik. Virüs sürecinde gıda tedarikinde sorun yaşamamak için üretmemiz gerektiğini anladık. Başka mahallerimizde de atıl halde olan alanlarda kent bahçeleri yapıyoruz. Burada amacımız, kadınlara Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kurdurmak. Kadının elinin değdiği işin ne kadar güzel olduğunu en iyi bilen ve kadına bir işi emanet ettiğinizde onun bambaşka bir şeye dönüştüğünü gören belediye başkanlarından biriyim. İhtiyaç sahibi kadınlara bu alanların işletmelerini vereceğiz ve orada alın teriyle evlerine kazanç götürecekler. Kadınların hayatlarına dokunacak alanlar oluşturmak istiyoruz" ifadeleriyle bahsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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