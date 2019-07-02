Başkan Çakın zabıtanın trafik denetimine katıldı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, trafiğe kapalı İsmetpaşa Caddesi üzerinde zabıta ekiplerinin motorlara yönelik denetimine katıldı.

Çakın, zabıta ekipleriyle birlikte İsmetpaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde motor ve bisiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı.

İsmetpaşa Caddesi'nin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için çaba harcadıklarını aktaran Çakın, "Göreve geldiğimizde esnaflar arasında haksız rekabete neden olan bazı işletmelere ait kapalı alanları kaldırdık. Artık vatandaşlarımız caddede daha rahat yürüyebiliyor. Ancak motorlar ve bisikletler trafiğe kapalı alanda vatandaşlara rahatsızlık veriyor. Bu nedenle caddede denetimleri sıklaştıracağız. Yaya trafiğinin etkilememesi adına yeni kararlar alacağız." dedi,.

Başkan Çakın, denetimin ardından esnaflarla sohbet etti.

Kaynak: AA