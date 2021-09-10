Başkan Çağırıcı: 'Covid-19 belasından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor' - Haberler
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Başkan Çağırıcı: "Covid-19 belasından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çağırıcı:

Bağcılar Belediyesi'nde Kovid 19 ile mücadele kapsamında vatandaşlar ile belediye personeline randevusuz aşı yapıldı.

Bağcılar Belediyesi'nde Kovid 19 ile mücadele kapsamında vatandaşlar ile belediye personeline randevusuz aşı yapıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar tercihine göre Sinovac veya Biontech aşılarını yaptırdı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Salgından korunmanın en etkili yolu aşı olmaktan geçiyor. Belediye olarak ikici kez kampanyaya destek verdik, ihtiyaç duyuldukça desteğimiz sürecek" dedi.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte halen etkisini sürdüren Covid- 19'dan korunmak amacıyla aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi'nde vatandaşlara ve belediye personeline randevusuz aşı yapıldı. İlk görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bu yana pandemiyle mücadelesini sürdüren Bağcılar Belediyesi, aşı uygulamasına da destek sağlıyor. Bu kapsamda daha önce olduğu gibi bu kez de belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde aşı kampanyası düzenlendi. Aşı olmak isteyenlere, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında form doldurduktan sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli tarafından tercihine göre Sinovac veya Biontech aşısı yapıldı.

"Pandemiden kurtulmanın yolu aşı olmaktan geçiyor"

Toplumda pandeminin yayılmasının önlenmesinde aşının önemli olduğunu hatırlatan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu amaçla Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına katkıda bulunduklarını söyledi. Çağırıcı, "1,5 yılı aşkın süredir dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen ve insanların ölümüne sebep olan pandemiden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bunun yolu aşı olmaktan geçiyor. İnsanlarımız artık maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor. İnşallah aşı işleminin tamamlanmasıyla bu beladan kurtulacağız" dedi.

Aşı kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. - İSTANBUL

Başkan Çağırıcı: Covid-19 belasından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor

Başkan Çağırıcı: Covid-19 belasından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor

Başkan Çağırıcı: Covid-19 belasından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor

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