Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür etti
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Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür etti

10.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:13
Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür etti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, voleybol 2. lig erkekler 3. grupta mücadele eden, en iyi 16 takım arasında kalarak play-offta oynamaya hak kazanan Develi Belediyesi Voleybol Takımının başarılı sezonunda sponsorluk görevi üstlenen Öksüt Madenciliğe katkılarından dolayı teşekkür...

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, voleybol 2. lig erkekler 3. grupta mücadele eden, en iyi 16 takım arasında kalarak play-offta oynamaya hak kazanan Develi Belediyesi Voleybol Takımının başarılı sezonunda sponsorluk görevi üstlenen Öksüt Madenciliğe katkılarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öksüt Madencilik CEO'su David Alen Bickford ve Öksüt Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz ile bir araya gelen Başkan Cabbar, Develi'ye ve voleybol takımına yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek Öksüt Madencilik CEO'su David Alen Bickford'ın adının yazılı olduğu takım forması ve Develi Belediyesinin bu yıl ilk ürünü olan lavanta kolonyası ve lavanta sabunlarından hediye etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı Cabbar Başkana teşekkürlerini ileten Öksüt Madencilik yetkilileri pla-yoff mücadelelerinde de voleybol takımına başarılar dilediklerini ve Develi için destek olmaya devam edeceklerini belirttiler. - KAYSERİ

Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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