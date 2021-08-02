Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
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Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı.

Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, derece yapan öğrencileri ağırlayarak ödüllendirildi. Her sene il birincilerini makamında ödüllendirdiğini söyleyen Başkan Dırbaz Büyüksu, "İlimiz geleninde dereceye giren öğrencilerimizi belediyemizde misafir ettik. Ülkemizi umut dolu yarınlara emin adımlarla taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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