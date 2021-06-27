Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısında Encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısında Encümen üyeliğine yeniden seçildi. Toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "Müze Özendirme Yarışması" ödül töreninde ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya, Kayserispor Olağan Genel Kurulu dolayısıyla Başkan Büyükkılıç katılmazken, Kayseri adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emine Timuçin, Kasım Balcı, Ahmet Emirbaşoğlu katıldı. Başkan Büyükkılıç, (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısında Encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Öte yandan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Müze Özendirme Yarışması'nda" 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan müzeleriyle anılan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Başkan Büyükkılıç adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kasım Balcı aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı