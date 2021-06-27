Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi

Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısında Encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısında Encümen üyeliğine yeniden seçildi. Toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "Müze Özendirme Yarışması" ödül töreninde ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya, Kayserispor Olağan Genel Kurulu dolayısıyla Başkan Büyükkılıç katılmazken, Kayseri adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emine Timuçin, Kasım Balcı, Ahmet Emirbaşoğlu katıldı. Başkan Büyükkılıç, (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısında Encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Öte yandan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Müze Özendirme Yarışması'nda" 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan müzeleriyle anılan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Başkan Büyükkılıç adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kasım Balcı aldı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi
Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi
Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi
Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi
Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Elmas Mert Müldür Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği Encümeni'ne yeniden seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 11:29:07. #1.16#

title