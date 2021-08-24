Başkan Büyükkılıç'tan TRT yönetimine ziyaret
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Başkan Büyükkılıç'tan TRT yönetimine ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan TRT yönetimine ziyaret
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Ankara'daki temasları kapsamında TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükkılıç, Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'a yeni görevinde başarılar dileyerek, bir süre sohbet etti.

Daha sonra, Genel Müdür Sobacı'yı da makamında ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç'tan TRT yönetimine ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan TRT yönetimine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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