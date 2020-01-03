Başkan Büyükkılıç'tan, öğrencilere: "Örnek ve önder olmanızı istiyoruz"

03.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:23

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime verdiği önemin göstergelerinden birisi olan okul ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Hacı Hakkı-Sadıka İlgü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti ve öğrencilerden beklentilerini dile getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okul ziyaretleriyle öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinlemeye ve bu talepleri yerine getirerek daha iyi bir eğitim alt yapısı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmaya Esenyurt Mahallesi'ndeki Hacı Hakkı-Sadıka İlgü Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretiyle devam etti. Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da eşlik etti.



Ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler donanımlı, eğitimli, değerlerine bağlı bir şekilde yetişirseniz; siz kazanırsınız, aileniz kazanır, biz kazanırız ve ülkemiz kazanır. Bulunduğunuz yerin kıymetini bileceksiniz ve bulunduğunuz yerin sıradan öğrencisi olmamak için gayret edeceksiniz. Herkes kendisini geliştirecek ve ülkemiz kazanacak. Türk milletinin her alanda başarısına ve desteğine tüm insanlığın ihtiyacı var" diye konuştu. Öğrencilerde örnek ve önder olmalarını beklediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Dünyaya hükmedecek nitelikte yetişmenizi istiyoruz. Bunun için daha fazla fedakarlık yapmamız gerekiyor" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sınıfları ziyaretinin ardından okul öğretmenleriyle bir toplantı yaparak taleplerini dinledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA