Başkan Büyükkılıç mahalle gezilerine Başakpınar ile devam etti
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Başkan Büyükkılıç mahalle gezilerine Başakpınar ile devam etti

Başkan Büyükkılıç mahalle gezilerine Başakpınar ile devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, "Bu milletin birliğe ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Allah huzurumuzu bozmasın" dedi.

Sık sık mahalle ziyaretleri yapan Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Vatandaşların istek ve beklentilerini doğrudan dinlemeyi sürdüren Büyükkılıç, bu kapsamda Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

'Vatandaşlarımızın istekleri bizim için çok önemli' diyerek, Başakpınar Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile buluşan Büyükkılıç, bu tür ziyaretleri önemsediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, vatandaşların talep ve isteklerini dinlerken, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaretten memnun kalan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'ın kendilerini ziyaret ettiği için çok sevindiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

Yaptığı ziyarette, Büyükşehir Belediyesi olarak birlik ve beraberlik kapsamında "dayanışma" içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her şeyden önce Başakpınarımızın güzel insanlarıyla bir araya geldik. Tıp Fakültesi'nde ihtisas yaptığım dönemimden, doktorluk dönemime, Milli Gençlik Vakfı'ndan ve daha sonraki süreçlerimizde de her zaman bize dua edip sahip çıkmışlardır. Onların güzel çaylarını içtik. Muhabbet ettik. Tevazu içerisinde istekleri var. Onları da yapmak bize yakışır. Bize yakışmayan söz verip yapmamak. Bize yakışmayan doğruları paylaşmamak. Bize yakışmayan emanete hıyanet etmek. O açıdan çok şükür biz bunlara da tenezzül etmeyiz. Biz ne söz verdiysek, verdiğimiz sözü yerine getiririz. İyinin daha iyisi, güzelin daha güzeli her zaman olur. Hep beraber dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürürüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Onlar da Allah razı olsun dua ettiler. Dünya liderinin duaya çok ihtiyacı var. Bu milletin birliğe ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Allah huzurumuzu bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı elimizden almasın." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç mahalle gezilerine Başakpınar ile devam etti
Başkan Büyükkılıç mahalle gezilerine Başakpınar ile devam etti
Başkan Büyükkılıç mahalle gezilerine Başakpınar ile devam etti
Başkan Büyükkılıç mahalle gezilerine Başakpınar ile devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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