Başkan Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı'nda incelemede bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Büyükkılıç, beş yıldır Keykubat Tepesi'nde süren Keykubadiye kazı çalışmalarının Selçuklu kenti olan Kayseri için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, sarayın bir an önce gün ışığına çıkması için kazı süresinin artırılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Kaykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı da olan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, "Keykubadiye Sarayı bizim için çok önemli. Selçuklu'nun merkezi olan Kayseri'de bu sarayın gün yüzüne çıkması ve tarihe ışık tutmasını istiyoruz. Yılda iki ay gibi kısa süre çalışılmasının yeterli olmadığı kanaatindeyim. Biz de imkanlarımızı zorlayalım, Kültür Bakanlığımızla görüşelim ve bu sarayın gün yüzüne çıkarılmasını geciktirmeyelim." ifadelerini kullandı.

İncelemede Büyükkılıç'a AK Parti İl Başkanı Şaban Çoğpuroğlu ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da eşlik etti.

Kaynak: AA