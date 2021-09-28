Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri dinledi - Haberler
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Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yakından inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yakından inceledi. Her birimi gezerek KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'den bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, 185 Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara cevap verdi; talep ve temennilerini çözüme kavuşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'de taleplerin yerine getirilmesi ve vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanması amacıyla çağrıların anında değerlendirildiği 185 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Çözüm odaklı hizmet veren 185 Çağrı Merkezi'ndeki işleyişi yerinde inceleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'den bilgiler aldı. Daha sonra Çağrı Merkezi'ne gelen aramaları cevaplandıran Başkan Büyükkılıç; "Buyurun Ben Memduh Büyükkılıç. Nasıl yardımcı olabilirim"? diye sordu. Telefonun ucunda Başkan Büyükkılıç'ın olduğunu fark eden vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından talep ve temennilerini ilettiler. Gösterilen ilgiden memnun kalan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Vatandaşların isteklerini titizlikle dinleyen Büyükkılıç, gelen talepleri çözüme kavuşturulması için gerekli talimatların verildiği belirterek 'Hayırlı günler' temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri dinledi

Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri dinledi

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Haber: Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri dinledi - Haberler
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