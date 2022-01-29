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Başkan Büyükgöz'den mesai arkadaşlarına balık ekmek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükgöz'den mesai arkadaşlarına balık ekmek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz belediye personellerine balık ekmek ve tatlı ikram etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz belediye personellerine balık ekmek ve tatlı ikram etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Gebze'yi de etkisi altına alan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini bertaraf etmek için tam kadro sahada olan Gebze Belediyesi'nin fen, temizlik, park-bahçeler ve diğer saha müdürlüklerine bağlı personelleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin tüm cadde ve sokaklarında, ana arterlerde trafiğin aksamaması ve olumsuzlukların yaşanmaması için gayret sarf eden belediye personellerini balık ziyafetinde ağırladı. Belediye şantiyesinde saha personelleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, personellere balık ekmek ve akabinde tatlı ikramında bulundu.

"İşin özü aşkla çalışmak"

Personellere kendi elleriyle hazırladığı balık ekmekleri ikram eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "İşin özü aşkla çalışmak. Karla mücadele ekiplerimizin kahramanları mesai arkadaşlarımla birlikte balık ziyafetinde bir araya geldik. Üstün gayretlerinden dolayı Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye personelleri bu jesti için Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz'den mesai arkadaşlarına balık ekmek

Başkan Büyükgöz'den mesai arkadaşlarına balık ekmek

Başkan Büyükgöz'den mesai arkadaşlarına balık ekmek

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, kar, Yerel, Haber

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