Başkan Büyükakın, "Ölümü unutmadan yaşayın"

TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Her şeyden önce gönülleri fethedin. Allah'ın rızası için çalışın. Aklınızı kiraya vermeyin, vicdanınızla hareket edin. Hayatınızı sürdürürken ölümü unutmadan yaşayın" dedi.

KOCAELİ (Bültenler) - Türkiye Gençlik Vakfı Kadın ve Aile Koordinatörleriyle bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, gönülden ve aşkla yapılan hizmetlerin bereketiyle geri döneceğini dile getirerek şunları söyledi: "Değerli arkadaşlar, şunu unutmayın; sizler büyük bir medeniyetin, büyük bir milletin evlatlarısınız. Vicdanınızla hareket edin. Düşünün, düşündürün. İlgi alanınız ne olursa olsun, yaptığınız işin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışın. Bu ülkenin geleceği olan evlatlarına vereceğiniz her hizmette biz her adımınızda sizlerle birlikteyiz."

"HAYATINIZI SÜRDÜRÜRKEN ÖLÜMÜ UNUTMADAN YAŞAYIN"

Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan'ın da yer aldığı birliktelikte, "Medeniyetimizin yükseltilmesi için çalışın" diyen Başkan Büyükakın, "Her şeyden önce gönülleri fethedin. Allah'ın rızası için çalışın. Aklınızı kiraya vermeyin, vicdanınızla hareket edin. Hayatınızı sürdürürken ölümü unutmadan yaşayın. Hayatınız merkezine imanı salih ve saliha kul olarak yaşamayı koyun. İyi niyetle hareket edin ve çalışın. Allah doğrularla beraberdir. Size tavsiyem doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın. Aslında bize emredilen şey adil olmaktır. Allah adaleti emrediyor." ifadelerini sarf etti.

"ALLAH'A KUL PEYGAMBERİNE ÜMMET OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Kur'an-ı Kerim'in ayetleri çok dikkatli okuduğunuzda ve her seferinde daha iyi anlayarak okuduğunuzda hayran kalıyorsunuz" diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, "Dinimizin emirlerine göre ve Peygamber Efendimizin öğrettiklerine göre yaşayın. Dünya'nın geçici konakla yeri olduğunu unutmayın. Yine bize emredildiği gibi yaşamak ve çevremizi de ona göre dizayn etmek bizim hayatımızın tam merkezi olması gerekiyor. Cenabı Allah'ın takdirini de bazen başımıza gelen bazı şeyleri de bir imtihan vesilesi olduğu unutmadan yaşamamıza devam etmeliyiz. Biz Allah'a kul peygamberine ümmet olmaya çalışacağız. Salih amel işlemeye çalışan kullar olduğumuzu unutmadan hareket edelim" diye konuştu.

"TÜRK DEVLETİ İLELEBET PAYİDAR OLACAKTIR"

Türkiye Gençlik Vakfı Kadın ve Aile Koordinatörleriyle buluşmasında "Biz medeniyetimizin değerlerini ayakta tutmaya çalışan ülkesini ve milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalışan bir davanın mücadelesini veriyoruz" diyen Başkan Büyükakın, konuşmasını, "Bizim gerçek davamız ilah-i kelimetullahtır. Nizam-ı Alem, aleme nizam verme davasıdır. Şunu da söylemek istiyorum ki, Türk devleti ilelebet Payidar olacaktır." vurgusuyla tamamladı.

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