Başkan Büyükakın, Doğan ve Öbek'i ziyaret etti
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Başkan Büyükakın, Doğan ve Öbek'i ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Dr. Nevzat Doğan ve Dr. Hakan Höbek'i ziyaret etti.

06.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:48
Başkan Büyükakın, Doğan ve Öbek'i ziyaret etti

Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, MEDAR Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İzmit Belediye Başkanı Dr. ile Merkez Hastanesi sahibi Dr. Hakan Öbek'i iş yerlerinde ziyaret etti.

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan'ın da eşlik ettiği ziyarette Doğan ve Öbek, nazik ziyaretleri için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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