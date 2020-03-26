Başkan Bünül: "AK Parti milletin partisidir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Başkan Bünül: "AK Parti milletin partisidir" - Haber
Muhammed İslam, AK Parti, Ceyhan, Politika

Başkan Bünül: "AK Parti milletin partisidir"

Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, devletin 'Evde kal' çağrısı üzerine ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşlara destek olduklarını belirterek, "Ak Parti milletin partisidir.

26.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:07
Başkan Bünül:

Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, devletin 'Evde kal' çağrısı üzerine ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşlara destek olduklarını belirterek, "Ak Parti milletin partisidir. Ceyhan'da ki toplam 16 bin 419 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları onlar dışarı çıkmadan karşılanıyor" dedi.

Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanlığı korona virüs nedeniyle devletin başlattığı 'Evde kal' çağrısına destek verip ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını parti olarak karşılamaya başladı.

"65 yaş üstü vatandaşlara destek"

Ceyhan'da 16 bin 419 65 yaş üstü vatandaş olduğunu kaydeden Bünül, "Botaş İnternational Limited işletmesi tarafından daha hızlı ve etken çalışma yürütülmesi için Ceyhan Kaymakamlığına 5 araç tahsis edildi. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüklerince 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere de 17 ekip kuruldu. Bu 16 bin 419 kişinin 989'u yalnız yaşayan vatandaşımızdır. Bu vatandaşlarımızın şu ana kadar yüzde 40'ı gıda, yüzde 40'ı maaş ve yüzde 20'si ilaç ve kişisel temizlik malzemeleri talebinde bulunuyor. Para veya maaş çekmek isteyen 65 yaş üstü evde yalnız yaşayan vatandaşlarımıza, evden ayrılmalarına gerek kalmadan kaymakamlığımızca oluşturulan 17 ekibin yanı sıra ilçedeki tüm din görevlileri ve mahalle muhtarları da yardımcı olmaktadırlar" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haber
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zekeriya Birkan
Magazin Sıla Seda Akgül Acun Ilıcalı Serra Yılmaz
Spor Can Bartu Lionel Messi Servet Yazıcı Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Başkan Bünül: "AK Parti milletin partisidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:27:19. #1.14#
title