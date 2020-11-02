Başkan Bulut'un ismi mahalleye verilecek
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Başkan Bulut'un ismi mahalleye verilecek

02.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:59
Başkan Bulut'un ismi mahalleye verilecek

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, başkanlığında toplanan belediye meclisi 12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi yeni oluşturulan mahallede yaşatılacakBelediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı açıklamada, Kilis Belediyesi Kasım...

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, başkanlığında toplanan belediye meclisi 12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi yeni oluşturulan mahallede yaşatılacak

Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı açıklamada, Kilis Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında gündeme alınan ve oy birliği ile kabul edilen karar ile vefat eden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un adı yeni oluşturulan mahalleye verileceğini söyledi. Başkan Ramazan, "Merhum Belediye Başkanımızın isminin Kilis'te ebedi olarak yaşatılması ve anılması yönünde aldığımız bu karar ilimize hayırlı olsun. Bu vesile ile merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'a bir kez daha Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu. - KİLİS

Başkan Bulut'un ismi mahalleye verilecek
Başkan Bulut'un ismi mahalleye verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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