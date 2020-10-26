Başkan Bulut'un ismi Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine verildi
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Başkan Bulut'un ismi Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine verildi

26.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:41
Başkan Bulut'un ismi Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine verildi

Beyin Kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi yeni açılan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine verildi.

Beyin Kanaması sonucu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi yeni açılan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine verildi.

12 Ekim tarihinde hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmasına izin verilen Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine verildi. Nedim Ökmen Anadolu Lisesi bahçesine yapılan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi bu yıl öğrenci alma karara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verildi. Okulun ismi Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar ve spor lisesi olarak belirlendi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu kısa süre önce aramızdan ayrılan Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'un ismi Güzel Sanatlar ve Spor lisesine verilmiştir. Bu vesileyle Başkanımıza tekrar Allah' tan rahmet diler, Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar lisesinin Kilis'imize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:20:06. #1.15#
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