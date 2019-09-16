Başkan Bozkurt Vali Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti

16.09.2019 15:14

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.



Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, ilçe ile ilgili projeler hakkında Vali Tutulmaz'a bilgiler aktararak desteklerini iletti. Başkan Bozkurt ve Vali Tutulmaz bir sürü hasbihal ederek gündem ile ilgili bilgi alışverişlerine bulundu. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA