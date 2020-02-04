Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı
Haberler » Güncel » Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı - Haber

Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, rejim unsurları trafından İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

04.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:01
Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı , rejim unsurları trafından 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.


Başkan Recep Bozkurt, mesajında, "İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Acımız büyüktür. Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçtedir. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Güçlü Türkiye için birlik ve beraberlik çerçevesinde el ele vererek bu zor günleri atlatmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler