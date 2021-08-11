Başkan Bozkurt sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Bozkurt sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Bozkurt sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından birinci etabı 2020'de tamamlanan Yukarı Ilıca Havuzlar Yolunun ikinci etabı olan Yukarı Ilıca Havuzları 2 bin metrelik bağlantı yolundaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalar hakkında da ilgili personelden bilgi aldı. İlçe genelinde yol yapım çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Başkan Bozkurt, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ve yol yapım çalışması sona erene kadar bağlantı yolunun trafiğe kapalı olacağından vatandaşların alternatif yolları tercih etmeleri duyuruldu.

İlçe sakinleri Yukarı Ilıca Havuzlar Yolunun ikinci etabında başlatılan sıcak asfalt yol yapım çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Bozkurt sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Bozkurt sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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