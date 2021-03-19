Başkan Bozkurt," Cadde ve sokaklarda ki sorunları çözüyoruz"
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Başkan Bozkurt," Cadde ve sokaklarda ki sorunları çözüyoruz"

19.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:51
Başkan Bozkurt,

Başkan Bozkurt,"Devrek'in en işlek caddelerinden biri olan ve yıllardır ihmal edilen Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesinin alt ve üst yapı sorunlarını çözüyoruz" diye konuştuBelediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Bu amaçla çalışmalarına hız veren Devrek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri...

Başkan Bozkurt,"Devrek'in en işlek caddelerinden biri olan ve yıllardır ihmal edilen Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesinin alt ve üst yapı sorunlarını çözüyoruz" diye konuştu

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Bu amaçla çalışmalarına hız veren Devrek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Vedat Ali Özkan Caddesi üzerindeki içme suyu ana hat borularını yeniliyor. Ekipler caddedeki üzerindeki yer altı çalışmaları tamamladıktan sonra da üst yapı çalışmalarına başlayacak" dedi.

Yıllardır ihmal edilen bu caddenin alt ve üst yapı çalışmalarına başlanıldığını belirten Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "İlçemizin en işlek caddelerinden biri olan Vedat Ali Özkan Caddemizin alt ve üst yapı çalışmalarına başladık. Caddenin önce alt yapısını daha sonra da üst yapı sorunlarını çözeceğiz. Hedefimiz halkımıza daha yaşanabilir bir Devrek sunmaktır. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımız boyunca vereceğimiz rahatsızlık için halkımızdan özür diliyor, gösterecekleri anlayış için de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt,' Cadde ve sokaklarda ki sorunları çözüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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