Başkan Bozkurt belediye birimlerini ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi iç birimlerini ziyaret ederek belediye personellerinin sorunlarını dinledi. Şuhut Belediye Başkanı Başkanı Recep Bozkurt, personellerle hasbihal ederek sorunlarını dinledi. Birimlerin çalışmaları ile ilgili bilgiler edinen Başkan Bozkurt, belediye birim personelleri ile fikir alışverişlerinde bulundu. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA