Başkan Bozkurt AK Parti Olağan Kongresine Katıldı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresine katıldı. Bozkurt, gerçekleştirilen kongrenin Eskişehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geçen Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, "Türkiye'nin 2019 hedeflerine emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekleştirilen kongre ile yenilenme ve 2019 hedeflerine güçlü adımlarla ilerleniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Eskişehir 6'ncı Olağan İl Kongresinin Eskişehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozkurt, kongre sonrası İl Başkanlığına seçilen Dündar Ünlü ve ekibine başarılar diledi. - ESKİŞEHİR