Başkan Bozkurt'a okul müdürü ve öğrencilerden teşekkür

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ilçede eğitim veren okul müdürü ve öğrenciler tarafından plaket ve hediye verildi.

İnönü ilçesinde eğitim veren Oklubal Sabri Kahvecioğlu Ortaokul Müdürü Gökhan Şayan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde okullara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi. İnönü Vehbi Koç ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Gül ise Başkan Bozkurt'a okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu el yazması hat sanatlı tablo hediye etti.

Öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Başkan Bozkurt, "Ülkemizin geleceği olan evlatlarımızın iyi koşullarda eğitim görmesi de bizlerin görevidir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de eğitim ve öğretim için gerekli desteği sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA