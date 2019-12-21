Başkan Bozdoğan, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı

21.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:00

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı.



Başkan Bozdoğan, geçen Çarşamba günü Devlet Hastanesi ortopedi bölümünde darp edilen doktor ile sağlık çalışanına yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, sorunların çözümünün şiddet olmaması gerektiğini söyledi. Bozdoğan, "Sağlık sektörü saygıyı, sevgiyi ve şefkati içerisinde barındıran bir hizmet sektörüdür. Halkın sağlığı için gece gündüz demeden görevini yapmaya çalışan ve fedakarca mesleğini icra eden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın sebep ne olursa olsun sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalması kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması onur kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Geçen Çarşamba günü kentimizde darp edilen ortopedi uzmanı Dr. Alper Şakir Cansever ile veri hazırlama kontrol işletmeni Hatice Çakar'a geçmiş olsun dileklerimi iletirken, ülkemizin kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA